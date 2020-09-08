Kaza yapan alkollü sürücü kayıplara karıştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir ticari taksi ile çarpışan otomobilin alkolü sürücüsü, aracını kaza mahallinde bırakıp kaçtı.

Kaza Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saat 24.00 sıralarında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen alkollü sürücü 35 ADS 803 plakalı otomobiliyle Ayvalık'ın Cunda Adası'ndan ilçe merkezine giderken keskin viraja hızlı girdi. Karşı yönden gelen Tulga Kırcaroğlu yönetimindeki 10 T 3951 plakalı ticari taksi ile çarpışan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

DURDURDUĞU TAKSİ İLE KAÇAMAYINCA TABANLARI YAĞLADI

Çarpışmanın ardından kaza mahallinden kaçan sürücü, bir başka ticari taksiye binerek kendisini İzmir'in Bergama ilçesine götürmesini istedi. Duran taksi şoförü yaralı arkadaşının yanına gitmekte olduğunu söyleyince otomobil sürücüsü araçtan indi. Yoluna yaya devam eden kaçak, izini kaybettirdi.

Ayvalık polisi her yerde kaçak sürücüyü ararken, yaralı taksi sürücüsü Tulga Kırcaroğlu olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.