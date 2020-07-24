Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 4 isimle prensipte anlaşan Galatasaray, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Bernard Mensah ile girişimlere başladı. Kayseri ekibinin başkanı Berna Gözbaşı, Mensah'ın bonservis ücretini Atletico Madrid'e henüz ödemediklerini belirterek, "Bu parayı ödeyen kulübe Mensah'ı vermeye hazırız" dedi.

24.07.2020 07:54 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:23

Sivasspor'dan Emre Kılınç, Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan, Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ve Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan Galatasaray, Kayserisporlu Bernard Mensah için girişimlere başladı.

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Sarı-kırmızılı yöneticiler, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşerek, Ganalı futbolcunun bonservis bedelini sordu.

"BORCUMUZU ÖDEYEN, MENSAH'I ALIR"

Gözbaşı ise sezon başında alınan Ganalı futbolcunun bonservis parasının halen ödenmediğini belirterek, "Atletico Madrid'e 3 milyon 800 bin Euro borcumuz var. Bu parayı ödeyen kulübe Mensah'ı vermeye hazırız" dedi.

Ganalı orta saha oyuncusunu beğenmekle birlikte, bonservis bedelini yüksek bulan Galatasaray yönetimi, konuyu şimdilik beklemeye aldı. Beşiktaş'ın da talip olduğu Mensah, bu sezon ligde 25 maçta 5 gol, 8 asist üretti.