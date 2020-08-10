Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi

Süper Lig, küme düşmenin kalkmasıyla önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak. Normal şartlarda küme düşen fakat bu gelişmeden yararlanan Hes Kablo Kayserispor da transfer çalışmalarına başladı. Kayseri temsilcisi, yeni teknik direktörlük görevi için Bayram Bektaş ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Bektaş, bugün resmi sözleşmeye imza attı ve akşam saatlerinde takımın ilk idmanında yer alacak.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Bayram Bektaş kendisini 3 yıllığına Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

PROSINECKI'NİN YERİNE GELDİ

Bektaş, Hes Kablo Kayserispor'da takımdan ayrılan Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'nin yerine getirildi.

SON OLARAK MİLLİ TAKIMDA GÖREVE ALDI

46 yaşındaki teknik direktör, son olarak A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı.