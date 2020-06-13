Medeniyetler şehri Kayseri nerededir? Kayseri'de gezilecek yerler nerelerdir? Kayseri mutfağı hakkında her şey

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Kayseri nüfusu 2019 yılına göre 1.407.409'dir.16 ilçeden oluşmaktadır. İç Anadolu Bölgesi'nin 3. en büyük şehridir. Tarıma elverişli toprak yapısı ile modern tarım araçlarını sıklıkla kullanır. Türkiye ekonomisinde önemli yere sahiptir. Erciyes Dağı sayesinde her yıl binlerce turisti bu şehre çekmektedir. Kışın kayak, yazın trekking turizmi ön plana çıkmaktadır. Türkiye'nin ilk 32864 kişilik üstü kapalı futbol stadyumu Kayseri'de bulunmaktadır.

KAYSERİ GEZİLECEK YERLER

Kapuzbaşı Şelaleleri: Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yer alan şelaleler, yükseklikleri ortalama 40-60 metre olup, her biri bir dereceyi besleyecek güçtedir. Kapuzbaşı Şelalesi Dünyanın en yüksek ikinci şelalesidir.

Kültepe: Merkeze uzaklığı 24 kilometredir. Kültepe sayesinde 6 bin yıl önceye dayanan belgeler gün ışığına çıkmıştır. Bu bölgede birçok kalıntıyı görebiliriz.

Kayseri Kalesi ve Surları:Selçuklu Sultanı I.Alaeddin Keykubat zamanında restore edilerek bugünkü şeklini almıştır. İç kale ve dış kale olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

Kuş Cenneti: Kuş Cenneti içinde 300 civarında kuş türü ve 400'e yakın bitki türü bulunmaktadır. Çok sayıda yüzen saz adacıkları yer almaktadır.Yeşil, mavi ve sarı rengin müthiş uyumunu burada görebilirsiniz.

Kayseri Saat Kulesi: Cumhuriyet Meydanında bulunan Saat Kulesi, 1906 yılında II. Abdülhamit zamanında yaptırılmıştır.

Yamula Barajı: Yemliha köyü yakınlarındadır. Baraj gölünde, her yıl yelkenli, kürek, yüzme, off-shore ve kano yarışları düzenlenmektedir.

Atatürk Evi: Genç Osman Dönemi'nde yapılmış bu yapı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'de ağırlanması bakımından tarihî öneme sahiptir. Giriş ücretsizdir. Haftanın her günü ziyarete açıktır.

Soğanlı Vadisi:Soğanlı Vadisi, güvercinlik, mağara, barınak, kilise ve manastır olarak kullanılan ilginç kaya oluşumlarına ev sahipliği yapmaktadır.

KAYSERİ'DE ULAŞIM

Ulaşım konusunda oldukça iyi durumdaki şehire, hem havayolu, hem karayolu hem de demir yolu ile sağlanabilmektedir. Büyükşehirlerden direkt uçuşlar vardır. Konumundan dolayı birçok şehire otobüs seferleri vardır. Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kısa adıyla KAYSERAY kentin batısındaki organize sanayi durağı ile kentin doğusundaki doğu terminali arasındaki güzergâhta çalışmaktadır, uzunluğu 17,5 km'dir

KAYSERİ'NİN EKONOMİK YAPISI

Kayseri'de bulunan tarım arazilerinin %96,5'inden fazlası tarla alanı geri kalan kısmı ise meyve ve sebze bağlarından oluşmaktadır.

İhracı gerçekleşen ürünler arasında pamuk ipliği, haberleşme kablosu, fiber optik kablo, çelik boru, galvanizli sac boru, çelik kapı, para kasası, yatak, yorgan, yastık, uyku tulumu, nevresim takımı, bornoz, havlu ve mindergibi ürünler bulunmaktadır. İthal ettiğimiz ülkeler arasında ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, İran ve Azerbaycan vardır.

KAYSERİ GELENEKSEL YEMEKLERİ

Pastırma

Mantı

Tahinli Yaprak Sarma

Tirit

Cıvıklı

Örgülü Pilav

Yağlama

Altın Kesesi

Kurşun Aşı

Sucuklu Köfte

Düğümlü Tatlı

Nevzine Tatlısı: Tahin, pekmez ve cevizin muhteşem uyumunu gözler önüne serer Oldukça sağlıklı tatlıdır.

KAYSERİ İLÇELERİ

Develi

Sarıoğlan

Sarız

Özvatan

Bünyan

Tomarza

Yahyalı

Pınarbaşı

Melikgazi

Hacılar

İncesu

Yeşilhisar

Talas

KAYSERİLİ ÜNLÜLER

Atilla Saral

Sibel Kekilli

Murat Ünalmış

Hakan Sabancı

Melek Mosso

Nur Cennet

Deniz Akkaya

Arto