Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu

Adıyaman'da son dönemde artan vakalar sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve Çelikhan İlçesi Kaymakamı Necdet Uçar'dan peş peşe uyarılar geldi. Vali Çuhadar, vaka sayısının son dönemde hızlı bir artış gösterdiğini belirterek, tedbirlere uymaları konusunda vatandaşları uyardı. Kaymakam Uçar ise "Mutlak suretle tedbirleri elden bırakmamaya özen göstererek sağlıklı yaşamayı devam ettirmeliyiz" dedi.

"VAKA SAYISINDA HIZLI ARTIŞ SÖZ KONUSU"

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında hızlı bir artışın söz konusu olduğunu bildirerek, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Çuhadar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adıyaman'da vaka sayılarında artış olduğuna dikkati çekti. Kurallara uyulması çağrısında bulunan Çuhadar, şöyle devam etti:

"İlimizde alınan bütün tedbirlere rağmen ne yazık ki Kovid-19 vaka sayısında hızlı bir artış seyri söz konusudur. Sizlerden istirhamımız maske, mesafe, ve hijyen kurallarına titizlikle uymanızdır. Artık maskenizi gözlüğünüz, cüzdanınız, mendiliniz hatta bir giyim eşyanız gibi görüp benimsemeniz gerekiyor. Maskenizi toplu ortamlara, umumu açık yerlere giriş pasaportu olarak görün, kullanacağınız maske hem sizin hem de çevrenizin sağlığını koruyan elimizdeki vazgeçilmez en önemli unsurdur. Lütfen bizi maske kullanımı ihlali nedeniyle daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın. Hepinizin sağlıklı kalması bizim için en değerli ödül olacaktır."

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar

"SALGINDA ALINAN TEDBİRLER ETKİSİNİ KAYBEDİYOR"

Öte yandan, Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar da, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının önemine dikkat çeken Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, "Bu salgın alınan tedbirler neticesinde etkisini kaybediyor. Mutlak suretle tedbirleri elden bırakmamaya özen göstererek sağlıklı yaşamayı devam ettirmeliyiz" diye konuştu.

Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar

"TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Kaymakam Necdet Uçar, bulunduğu bütün ortamlarda vatandaşları uyararak koronavirüs mücadelesinde belirlenen kurallara uymalarını ve tedbirleri elden bırakmamalarını tavsiye etti.

BİR GÜNDE 35 ADRES KARANTİNAYA ALINDI

Vaka sayılarının son dönemde arttığı Adıyaman'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, 5 Ağustos 2020 tarihinde alınan yeni karantina kararlarına göre 35 adres daha karantinaya alındı. Karantinaya alınan 35 adreste 38 vaka olduğu öğrenildi.