Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, kentte pozitif vakaların artış gösterdiğini ve vatandaşların koronavirüs tedbirleri konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" diye konuştu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla pozitif vakaların artış gösterdiği Adıyaman'da, vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Uçar, "Koronavirüs olayının oluşturduğu büyük tehlike ülkemizde ve ilçemizde devam etmektedir. Lütfen, mümkün olduğunca evde kalmaya özen gösterelim. Yaşlılarımızı ve çocuklarımızı belli bir süre dışarı çıkarmayalım.

Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar

MASKE, MESAFE VE HİJYEN UYARISI

Dışarı çıkmak zorunda kalırsak maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyalım. Herhangi bir hastalığımız varsa kesinlikle dışarı çıkmayalım. Düğün, nişan, nikah gibi etkinliklere taziye gibi ziyaretlere gitmeyelim. Ne şekilde olursa olsun yiyecek içecek ikramı almamaya ikram etmemeye dikkat edelim. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" diye konuştu.