Kayıt Altında sunucusu kimdir? Kayıt Altında sunucusu Saynur Tezel kaç yaşında, nereli? Saynur Tezel hayatı ve biyografisi!

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KAYIT ALTINDA SUNUCUSU SAYNUR TEZEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Mart 1968



Kaç yaşında: 52 yaşında

Nereli : Ankara, Türkiye

4 Mart 1968'de Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini T.E.D. Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden "Şeref Öğrencisi" derecesi ile mezun oldu.

Üniversitenin ardından iş yaşamına bankacılık ve marketing deneyimleri ile başladı.

Kendi deyimi ile "kariyer seçimindeki arayışlarına son noktayı koyduran ise 1. Körfez Savaşı oldu. Savaş sırasında CNN International'ın gerçekleştirdiği yayıncılık ile, iletişimin ve bu çerçevede televizyon haberciliğinin, "geleceğin mesleği" olduğunu düşündü ve bu yönde bir arayışa girdi.

1992 yılında başlayan, Türkiye'nin üçüncü özel televizyon kanalı ATV'nin kuruluş çalışmaları bünyesinde Sabah gazetesine verilen İngilizce iş ilanına başvurdu ve 24 saat haber kanalı olarak tasarlanmış olan ATV'nin kuruluşu için seçilen 25 kişiden biri oldu. Televizyon konusunda ilk eğitimini (canlı yayın-saha muhabirliği, kamera kullanımı ve tekniği, montaj, haber yazımı) bu proje çerçevesinde NBC ve BBC'den gelen yabancı yayın kuruluşu ekiplerinden aldı.

6 ay sonra ATV yönetiminin tercihi doğrultusunda haber kanalı formatından vazgeçilince ise, bu kanalda sırası ile ana haber, öğle kuşağı sunuculuğu, saha-canlı yayın muhabirliği ve program yapımcılığı-sunuculuğu görevlerini üstlendi. Aynı dönemde yine Sabah Grubu bünyesinde yayınlanmakta olan haftalık haber dergisi Aktüel'de kendi imzası ile çıkan "Meyveli Ağaç Korusu" adlı mülakat köşesini kaleme aldı.

1996 yılında Türkiye'nin ilk 24 saat haber kanalı olacak proje için kendisine teklif götürülünce ise ATV'den ayrılarak, NTV'nin kuruluş kadrosu içinde yer aldı. Bu kanalda 1996 yılından 2001 yılının sonuna kadar ana haber kuşağı sorumluluğu ile birlikte, çeşitli dönemlerde muhabirlik, program yapımcılığı ve sunuculuğu görevlerini üstlendi. NTV'nin kuruluşundan, 1 Ekim 2001 tarihine kadar sorumluluğunu üstlendiği Haber 20(ana haber bülteni), beş yıl içinde çeşitli defalar "En beğenilen Ana Haber Bülteni" seçildi.

Bu dönemde layık görüldüğü ödüller ise şöyledir:

1997- "Türkçe'yi En iyi Kullanan Spiker"

( Dil Gönüllüleri )

2000- "En Beğenilen Anchorwoman"

(Zirvedekiler 2000 Medya Oscarları)

2001- "Yılın Basarılı İletişimcileri - Yılın Haber Spikeri"

(İstanbul Üniversitesi İletisim Oscar'lari)

1999 – 2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne bağlı Sinema-Televizyon Bölümü son sınıf öğrencilerine canlı yayın haberciliği, topluluk önünde konuşma, tartışma-mülakat tekniği ve diksiyon-fonetik konularını kapsayan "Konuşma Eğitimi" dersi verdi.

2001 yılının sonunda NTV'den ayrılarak Türkiye'nin 2'inci haber kanalı CNNTürk'e geçti. Burada da saat 19:00'da yayına giren ana haber bülteninin yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi.

Ardından yine iki haber kanalı, HABERTÜRK ve SKYTürk'te editörlüğünü ve sunuculuğunu üstlendiği "BUGÜN" adlı programı hazırladı. Bir yıl sonra ise SKYTürk Haber Müdürlüğü görevini üstlendi.

Bu dönemde layık görüldüğü ödüller ise şöyledir:

2007- "Cumhuriyetin Altın Adamı" ödülü

(BAŞKENT GRUBU)

2007- "Yılın En iyi Programı"-"Saynur Tezel ile BUGÜN"

(Medya Başarı Ödülü)

2007- "Yürekli Kadın" ödülü

(KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ)

2013- "2013 Yılı Başarılı Kadın Ödülü"

Kadın Hareketi Derneği

2015- "2015 Yılın Başarılı Kadını"

Kadın Muhtarlar Derneği

2017- "Ulusal Duruş Onur Ödülü"

Ulusal Dayanışma Platformu

2012 yılında yeniden döndüğü CNNTürk'te 2018 Yılı Haziran ayına kadar haftaiçi hergün 15:00-18:00 saatleri arasındaki Günlük kuşağını hazırlayıp sundu.

Şubat 2019'da katıldığı Haber Global ailesinde, hafta içi her gün 15:00'te gündemin öne çıkan başlıklarının yer aldığı Günün Nabzı haber kuşağını hazırlayıp sunmaktadır.

Çarşamba akşamları saat 20:30'da Saynur Tezel ile Kayıt Altında programında konuklarıyla birlikte güncel tartışmaları tüm yönleriyle ekranlara taşımaktadır.

Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Master of Global Affairs (MGA) programında yüksek lisansını yapmakta olan Saynur Tezel (Tan), Onur Tan ile evli ve 14 yaşında Simay adında bir kız çocuğu sahibidir.