Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça Allah yazısı

Malatya'da bir bahçede ağaçtan koparılan kayısıda Arapça Allah yazısı görenleri hayrete düşürüyor.

Malatya'nın Yazıhan ilçesi Sürür Mahallesi'nde devam eden kayısı hasadında işçiler tarafından toplanan kayısılardan birinde Arapça Allah yazısı olduğu görüldü.

"TÜM TÜRKİYE'NİN GÖRMESİNİ İSTEDİM"

Kayısıyı gören Muhammed Hacioğlu, kayısı hasadı sürerken silkeledikleri ağaçtan düşen kayısıda Arapça Allah yazısını gördüğünü belirterek, "Çok heyecanlandım ve bunu tüm Türkiye'nin görmesini istedim" dedi.