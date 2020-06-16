Kayıp Kadir, dere kenarında başından vurulmuş olarak ölü bulundu

ORDU'da 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Kadir D.'nin (25), dere kenarında tüfekle başından vurulmuş cesedi bulundu.

16.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:34

ORDU'da 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Kadir D.'nin (25), dere kenarında tüfekle başından vurulmuş cesedi bulundu.

Altınordu ilçesine bağlı Uzunmusa Mahallesi'nde yaşayan Kadir D., 2 gün önce kayboldu. Kadir D.'den haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler, evlerine yakın bir noktadaki dere kenarında Kadir D.'nin, başından tüfekle vurulmuş halde ölü buldu. Kadir D.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kadir D.'nin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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