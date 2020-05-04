10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!

Kahramanmaraş'ta hayvancılıkla uğraşan Mehmet Boztepe, 12 gün önce ahırdan kaçan iki koyun ve kuzusunu arıyor. Dağlık alanda yapılan aramalar için yardım isteyen Boztepe, ''Bulduğumuz izleri de kaybediyoruz, hayvanlar çok hızlı kaçıyor.'' dedi.

DAĞ BAYIR HER YERDE ARIYORLAR

Onikişubat ilçesi Dereboğazı Mahallesinde Mehmet Boztepe'ye ait iki koyun ve bir kuzu, 12 gün önce sürüden ayrılarak dağlara kaçtı. Kaybolan kuzu ve koyunları aramak için 10-15 kişi dağlık alanlarda arama yapıyor.

"HIZLI KAÇIYORLAR, YARDIM İSTİYORUZ"

Hayvanların sahibi Mehmet Boztepe yetkililerden yardım isterken, "23 Nisan'da sabah saatlerinde iki koyun ve bir kuzumuz ahırdan kaçtı. Kaçan hayvanlar 12 gündür dağlık alanda yaşıyor. Her gün olduğu gibi bugün de hayvanlarımızı arıyoruz. Ancak bulduğumuz izleri de kaybediyoruz. Hayvanlar çok hızlı kaçıyor yardım istiyoruz." dedi.