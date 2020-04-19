Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesinde bulunan bahçesinde çalışan İbrahim Y.'nin (28) yanına bir arkadaşı otomobille geldi. İddiaya göre, arkadaşı bahçeden ayrıldıktan sonra İbrahim Y.'nin bahçe komşusu Mehmet E. (60) İbrahim Y.'nin yanına gelerek arkadaşı otomobille geçerken 1 zeytin fidanını ezdiğini söyleyerek tartışmaya başladı.

TAŞLI SOPALI SALDIRIYA UĞRAYINCA POLİS ÇAĞIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet E., olay yerine yeğenleri Sinan E. Ahmet E. Muhammet E. ve Gökhan Ç.'yi çağırdı. Olay yerine gelenler amcaları ile tartışan İbrahim Y.'yi taşla ve sopalarla darp etmeye başladı. Kanlar içinde yerde kalan İbrahim Y. durumu polise bildirdi.

POLİS MEMURLARINA DA SALDIRDILAR

İhbar üzerine kavgaya müdahale için gelen polis ekibi Gökhan Ç.'yi gözaltına alarak polis aracına bindirdi. Bunun üzerine Gökhan Ç.'yi polis aracından indirmek isteyen Sinan E., Ahmet E. ve Muhammet E. polislere saldırdı. Aldığı darbelerle polis memuru Ahmet D.'nin burnu kırıldı. Olay yerine gelen takviye polis ekiplerine de saldıran 3 kişi, 2 polis memurunu daha darp etti.

SALDIRGANLAR, İFADEDEN SONRA SERBEST KALDI

Havaya ateş edilerek ve biber gazı kullanılarak güçlükle gözaltına alınan Sinan E, Ahmet E. ve Muhammet E. götürüldükleri Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SOSYAL MESAFEYE UYMADIKLARI İÇİN PARA CEZASI KESİLDİ

Burnu kırılan polis memuru ile darp edilen 2 polis memuru ve yine olayda darp edilen İbrahim Y., şahıslardan şikayetçi oldu. Serbest bırakılan 3 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları için idari para cezası uygulandı.