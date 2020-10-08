  

Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti

08.10.2020 20:59 | Güncelleme: 08.10.2020 23:22

Sosyetik güzel Eda Taşpınar ile Çukur dizisinin Remzi'si Çağrı Atakan'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre Çağrı Atakan, gittikleri bir mekanda Eda Taşpınar'ın çocukluk arkadaşı ile kavga etti. Taşpınar, yaşanan kavga olayı sonrası Çağrı Atakan'ı terk ettiği öne sürüldü.

Çukur dizisinin Remzi'si Çağrı Atakan'ın sevgilisi Eda Taşpınar'la gittikleri mekanda laf atan hayranlarını dövdüğü iddiaları bugün gündeme bomba gibi düşmüştü.

Tv100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; kavga olayının yansıtıldığı gibi olmadığı Çağrı Atakan'ın sevgilisi Eda Taşpınar'ın yakın arkadaşı ile kavga ettiği ortaya çıktı. Çeşme'de başlayan aşkları doludizgin devam eden ikili, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları ile Ortaköy'de bir gece kulübüne gittiler. İddiaya göre keyifli başlayan gece ise olaylı bitti.

ÇOCUKLUK ARKADAŞI İLE KAVGA ETTİ

Çağrı Atakan masada bulunan Eda Taşpınar'ın çocukluk arkadaşı ile gece sonunda tartıştı ve olay bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Araya giren mekan görevlileri ile Eda Taşpınar kavgayı güçlükle yatıştırdı.

OLAY SONRASI SEVGİLİSİNİ TERK ETTİ

Taşpınar olay sonrası çocukluk arkadaşı ile mekandan hızla uzaklaştı. Eda Taşpınar'ın yaşanan bu kavga olayı sonrası Çağrı Atakan'ı terk ettiği öğrenildi.

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