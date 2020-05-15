Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce PKK yazıp çarpı işareti koymuş

Van'ın Özalp ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik terör saldırısında 9 çocuk babası belediye çalışanı Yıldırım Demir hayatını kaybetti. Teröristlerin, 9 çocuk babası Demir'in yaşadığı evin duvarına aylar önce gece yarısı büyük harflerle çarpı işaretleri içerisinde "PKK" yazdığı söylendi.

15.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:36

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden belediye çalışanı Yıldırım Demir (64) ve Kinyaz Karalıoğlu'nun (60) evinde yas var. Demir'in yaşadığı Mahmudiye Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asan yakınları, sosyal mesafe kuralına uyarak taziyeleri kabul ediyor.

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İLÇE HALKININ TAKDİRİNİ KAZANMIŞTI

Görev aldığı belediyede ağır kış koşullarında yolu kardan kapanan mahallelerde fedakarca çalışarak vatandaşlara hizmet götüren Demir, Kovid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda da gönüllü yer aldı.
Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına koşan Demir, işine olan düşkünlüğü ve çalışkanlığıyla ilçe halkının takdirini kazanmıştı.

EVİNE PKK YAZIP ÇARPI İŞARETİ KOYMUŞLAR

Devletin şefkat elini vatandaşlara ulaştırmak için mesai gözetmeksizin çalışan Yıldırım Demir'in yakınları, belediye çalışanının 3 ay önce de PKK'lı teröristlerce tehdit edildiğini anlattı. Teröristlerin, 9 çocuk babası Demir'in yaşadığı evin duvarına gece yarısı büyük harflerle çarpı işaretleri içerisinde "PKK" yazdığını ifade eden yakınları, Demir'in tüm tehditlere rağmen ilçe halkına hizmet götürmekten vazgeçmediğini belirtti.