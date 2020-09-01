Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü

İzmit'teeski eşi avukat Ezgi Ulugün'e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy'un katil zanlısı evine misafirliğe gelen E.D. olduğu tespit edildi.

İhsan Kaan Şensoy'un evinde meydana gelen olayda, zanlı E.D.'nin cinayetin ardından koşarak evden çıkması ve kendisini bekleyen otomobile binmesi ise güvelik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

CİNAYETİ İŞLEYECEĞİ EVE MİSAFİR OLARAK GELMİŞ

Cinayetin meydana geldiği yerde geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkan polis, E.D.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorguda da katil zanlısının şüpheli olduğu saptandı. E.D.'nin dün akşam Şensoy'un evine misafir olarak geldiği, ikilinin, sabaha kadar sohbet ettiği, sabah saat 11.00 sıralarında cinayetin işlendiği ardından da şüphelinin evden koşarak çıkıp, kendisini bekleyen otomobile bindiği tespit edildi.

"OĞLUM ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU"

Olayın ardından ifade veren babaİhsan Kaan Şensoy oğlunun ölüm tehditleri aldığını vurguladı. Şensoy "Kaan'ın aldığı tehditlerden dolayı ben, savcılığa dilekçe verdim. Savcılık, oğlumu koruma eşliğinde cezaevinden çıkardı. Kaan'ı yalnız kalmaması için uyardım. Kapıcılara da tembih ettim; 'İçeriye kimseyi almayın, biri gelirse beni uyarın' dedim. Kaan beni dinlemedi. Bizimle oturamayacağını söyledi. Başiskele Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Kaan'ın tehdit edildiğini söyledim" dedi.