Kastamonu'da koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi

Kastamonu Valiliği, kent genelinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşları uyardı. Valilik'ten yapılan açıklamada, vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması istendi.

14.06.2020 23:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:05

Kastamonu Valiliği, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle vatandaşları, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

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Kastamonu Valiliği, koronavirüs vakalarının son günlerde kent genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde koronavirüs vakalarında son günlerde artış eğilimi göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile işyerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup; bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir. Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır.

MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARI KONUSUNDA UYARI

Kurallara uymayan kişi ve iş yerlerinin 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarının yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve koronavirüs salgının önlenmesi için maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedi." denildi.