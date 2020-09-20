Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 2. haftasında Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı Kasımpaşa evinde Stjepan Tomas'ın ekibi Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0'lık skorla kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, 13. dakikada Debrecen'den transfer edilen Kevin Varga ve 60. dakikada St. Pölten'den alınan Alan'dan geldi.

PAŞA MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Kasımpaşa'da 46. dakikada Julian Jeanvier'in yerine oyuna giren Anıl Koç, 88. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 3 puana yükselirken, Rizespor ise puansız son sıraya yerleşti.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.