F.Bahçe inanılmaz fırsatı kaçırdı, direkleri geçemedi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor.

Hafta içi Trabzonspor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını kaybederek finale yükselme fırsatını kaçıran sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçını kazanarak ligin üst sıralarına tırmanmak istiyor.

Küme düşme tehlikesi bulunan Kasımpaşa da Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla ayrılarak ligde kalma yolunda avantaj elde etmek istiyor.

GUSTAVO STOPER OYNUYOR

Sarı-lacivertli takımda stoper Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, tecrübeli oyuncunun yerine Luiz Gustavo savunma bölgesinde oynuyor. Kaptan Emre Belözoğlu da cezası nedeniyle kadroda yer almıyor.

Kasımpaşa'da ise sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18:30'da başlayan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor.

Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şu şekilde;

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 16: Kasımpaşa hücuma çıkarken topu kaybetti. Ceza yayı yakınlarında topla buluşan Rodrigues savunmanın arkasına hareketlenen Ozan'ı düşündü ancak Ramazan iyi bir zamanlamayla topu kontrol etmeyi başardı.

Dakika 27: Fenerbahçe çok etkili geldi. Muriqi'in pasıyla sol çaprazdan karşı karşıya kalan Hasan Ali, kaleci Ramazan'ı geçemedi. Seken topu önünde bulan Hasan Ali bu kez gerideki Deniz Türüç'e pasını aktarırken Deniz'in uygun durumda yaptığı vuruş isabetli olmadı.

Dakika 32: Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte Hajradinovic kafayı vurdu. Yerden sekip köşeye giden topu kaleci Altay son anda kornere çeldi.

Dakika 35: Fenerbahçe çok hızlı ve etkili geldi. Tolga'nın şık pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues ceza sahasına girdi ve pasını aktardı. Hücuma destek veren Ozan Tufan'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.