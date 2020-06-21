Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a elenerek final şansını kaybeden sarı-lacivertliler, bu maçtan 3 puan alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu maçta iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Hafta içi Trabzonspor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını kaybederek finale yükselme fırsatını kaçıran sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçını kazanarak ligin üst sıralarına tırmanmak istiyor. Küme düşme tehlikesi bulunan Kasımpaşa da Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla ayrılarak ligde kalma yolunda avantaj elde etmek istiyor. GUSTAVO STOPER OYNUYOR Sarı-lacivertli takımda stoper Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, tecrübeli oyuncunun yerine Luiz Gustavo savunma bölgesinde oynayacak. Kaptan Emre Belözoğlu da cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Kasımpaşa'da ise sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18:30'da başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şu şekilde; KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi