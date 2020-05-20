Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı

Kasımpaşa Spor Kulübü'nde son yapılan koronavirüs testinin sonuçları belli oldu. Buna göre daha önce pozitif sonuç alınan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçlarının negatif çıktığını duyuruldu.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimiz her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 20 Mayıs Çarşamba günü yapılan 3. testleri neticesinde; daha önce pozitif sonuç bulunan 2 futbolcu da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" denildi.