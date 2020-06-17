Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor

Kars İl Özel İdaresi ekipleri, yayla yollarını ulaşıma açmak için haziranda karla mücadele çalışması yürütüyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentteki besicilerin yaylalara daha kolay ulaşması için karla mücadele ekipleri seferber oldu.

2 METRELİK KARLA MÜCADELE

Selim ilçesine bağlı Tuygun köyündeki yaklaşık 2500-2800 rakımdaki yayla yolları, haziran ayına rağmen kar nedeniyle kapalı bulunuyor. Göçerlerin verimli yaylalara daha rahat çıkması için çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı bulunan yolda yaklaşık 2 metrelik karla mücadele ediyor.