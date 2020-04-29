KARS Ermenistan sınırında ölü bulunan şahinlere inceleme

Ermenistan sınırında ölü bulunan şahinlere inceleme

KARS'ın Akyaka ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Ermenistan sınırındaki Küçükdurduran köyünde şahinlerin ölüm nedeni araştırılacak.

Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran sınırlarında bulunan ve yırtıcı kuşların uğrak yeri haline gelen Kuyucuk Kuş Gölü'nde 7 şahinin ölüsü bulundu. Şahinlerin ölümlerinden endişe duyan yöre halkının ihbarı üzerine Küçükdurduran köyüne giden, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars İl Müdürü Murat Doğanay, kurumun veteriner hekimi Derya Deli şahinlerin ölü bulunduğu alanda inceleme yaptı. Görevliler, bölgenin coğrafi konumu, dere ve ağaçlık alan etrafında başka bulgular olup olmadığını araştırdı. Özel kıyafetli ve maskeli görevliler, arazideki ölü şahinler tek tek incelendi. Vücutları kontrol edilirken ağızlarına da son olarak ne yediklerine bakıldı.

Şahinlerin toplu halde öldüğünün ihbarını yapan Küçükdurduran Köyü'nden Umut Ali Özmen'den de bilgiler alan Doğanay ve Derya Deli, bölgedeki incelemelerini tamamladıktan sonra ölü şahinler tek tek toplanarak bir poşete konularak Kars'a götürüldü.

Olay yerinde toplanan şahin türü kuşların iç organlarının tamamından doku örnekleri alınarak Nekropsi yapıldı. Bazı şahinlerin böbreklerinde, karaciğerlerinde iltihaplanma (Nekroptik) bulgulara rastlandı.

İleri tetkik ve sonuç için Mikrobiyoloji incelemeleri yapılacak. Yaklaşık 1 hafta sürecek olan incelemeler ve laboratuar sonuçlarına göre şahinlerin ölüm nedeni belirlenmiş olacak.