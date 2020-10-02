Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasından sonra HDP'nin İl Belediyesi kalmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014'te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kararın ardından düzenlenen operasyonlarda; eski milletvekili ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Emine Ayna'nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan isimler arasında HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de bulunurken, bu kararın ardından HDP'nin il belediyeleriyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde, 3'ü büyükşehir olmak üzere 8 ilde belediye başkanlığı kazanan HDP'nin tüm belediyelerine kayyum atanmış oldu.

HDP'NİN KAYYUM ATANAN BELEDİYELERİ

HDP'nin seçimlerde kazandığı; Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Siirt, Hakkari ve Iğdır belediye başkanlıklarına da farklı tarihlerde kayyum atanmıştı. Ayhan Bilgen'in tutuklama kararından sonra Kars Belediyesi, Bilgen'den alınarak Kars Valisi Türker Öksüz'e verildi. Bu atamayla birlikte HDP'nin il belediyesi kalmadı.