Karpuz reçeli tarifi

Karpuz dilimleyerek yemenin tarifsiz keyfini biliyorsunuz. Peki, onu ekmek banarak yemenin lezzetini biliyor musunuz? Karpuz reçeli ile karpuzu farklı şekilde farklı tatla yiyeceksiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

2 dilim karpuz kabuğu

2 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı limon suyu

2 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

Karpuz kabuklarının yeşil kabuk kısımlarını alarak temizleyin. Küp küp doğrayıp hazırlayın. Karpuz kabuklarını su dolu düdüklü tencerede 15 dakika pişirin. Yumuşayan karpuz kabuklarını başka bir tencereye alın. Üzerine şekeri ilave edip 30-40 dakika karpuz kabukları renk değiştirene kadar pişirin. Karpuz kabukları kıvama gelince altını kapatın ve 5 dakika bekleyin. Ilıyan reçeli kavanoza alın ve kapağını sıkıca kapatın.

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