Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı; karne ve takdir- teşekkür belgelerinin e-okul'dan alınabileceğini duyurdu. Lise öğrencileri ise diplomalarını belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek.

18.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:07

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin merak ettiği karne ve diplomalarla ilgili açıklama yaptı.

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Duyuruda İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

Lise kademesindeki öğrencilerin ise diplomalarını ve talep etmeleri halinde takdir-teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlerlenen tarihlerde okullarından alabileceği duyuruldu.