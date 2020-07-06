Karmakarışık nasıl yazılır? TDK'ya göre karmakarışık mı, karma karışık mı? Karmakarışık ne demek?

Karmakarışık kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki karmakarışık TDK'ya göre nasıl yazılır? Karma karışık nasıl yazılır? Karma karışık mı, karma karışık mı? TDK'ya göre karmakarışık kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE KARMA KARIŞIK NASIL YAZILIR?

Karma karışık: Yanlış

Karmakarışık: Doğru

KARMAKARIŞIK İLE ÖRNEK CÜMLELER

Karmakarışık: (ka'rmakarışık)

1. sıfat Dağınık, düzensiz, çok karışık:

"Tarihin karmakarışık olayları ilmî metotlarla incelenebilir mi?" - Cemil Meriç

2. sıfat, mecaz Huzursuz, kararsız, karmaşık:

"Başımın içinde bir sis ve hep ona bağlı karmakarışık hayaller var." - Peyami Safa