Karmakarışık nasıl yazılır? TDK'ya göre karmakarışık mı, karma karışık mı? Karmakarışık ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "karmakarışık". Peki, karma karışık nasıl yazılır? TDK'ya göre karmakarışık mı, karma karışık mı yazılır?
06.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:33
Karmakarışık kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki karmakarışık TDK'ya göre nasıl yazılır? Karma karışık nasıl yazılır? Karma karışık mı, karma karışık mı? TDK'ya göre karmakarışık kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE KARMA KARIŞIK NASIL YAZILIR?
Karma karışık: Yanlış
Karmakarışık: Doğru
KARMAKARIŞIK İLE ÖRNEK CÜMLELER
Karmakarışık: (ka'rmakarışık)
1. sıfat Dağınık, düzensiz, çok karışık:
"Tarihin karmakarışık olayları ilmî metotlarla incelenebilir mi?" - Cemil Meriç
2. sıfat, mecaz Huzursuz, kararsız, karmaşık:
"Başımın içinde bir sis ve hep ona bağlı karmakarışık hayaller var." - Peyami Safa