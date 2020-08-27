Karısına kızan öfkeli sürücü aracını ateşe verdi

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 34 BY 6865 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Mehmet Sapin, iddiaya göre karısını arayarak, "Ben arabayı yakıyorum. Sen rahat et" dedi. Aracını durduran Mehmet Sapin, koltuklarını ateşe verdi.

Alev alev yanan araç, yanar halde yaklaşık 15 metre geri gittikten sonra duvara çarparak durdu. Alevleri gören meraklı mahalle sakinleri sokağa dökülürken, olayı izleyen vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis vatandaşları dağıtmak için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan sürücü Mehmet Sapin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"DUVARA ÇARPTI, ÖYLE DURABİLDİ"

Olay anını anlatan bir mahalle sakini, "Çocuklarımla birlikte balkonda oturuyordum. Bir baktım araba yanaştı, sürücü indi. Arka koltuktan ateşi yakınca alevler yükseldi. Sürücü aracı kendi yaktı. Araba, yana yana, geri geri gitti. Duvara çarptı, öyle durabildi" dedi.

"NE OLDUĞUNU BEN DE BİLMİYORUM"

Araç sürücüsü Mehmet Sapin ise, aracı kendisinin yakmadığını söyledi. Görgü tanıklarının iddialarını reddeden Sapin, "Ben bilmiyorum. Baktım araç yanıyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum" diye konuştu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.