Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Düzce'de, kaza ihbarına giden sağlık personeli kardeşinin kaza yaptığını görünce gözyaşlarını tutamadı. Otomobil sürücüsü, tedbir amaçlı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
19.05.2020 18:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:35
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kaza ihbarına giden sağlık personeli, kardeşinin kaza yaptığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Osmaniye Mahallesi Çevre Yolu su deposu mevkisinde ilerleyen Enes Ö. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
SÜRÜCÜ OTOMOBİLDEN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI
Kazada sürücü, ters devrilerek duran otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KARDEŞİNİN KAZA YAPTIĞINI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Bölgeye gelen sağlık ekibinde görevli Elmas Sarı, kardeşinin kaza yaptığını görünce gözyaşlarını tutamadı. Otomobil sürücüsü Enes Ö, tedbir amaçlı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.