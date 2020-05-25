Kardeşim Benim 2 film konusu nedir? Kardeşim Benim 2 oyuncuları kimler? Kardeşim Benim 2 künyesi nedir? Kardeşim Benim 2 hakkında her şey!

Kardeşim Benim adlı filmin beğenilen ve sevilen devam filmi olan Kardeşim Benim 2 adlı film Murat Boz, Burak Özçivit, Ferdi Sancar, Leyla Feray, Pınar Deniz gibi oyuncularla izleyicinin beğenisini kazandı. Türk sinema severlerin izlerken büyük keyif aldığı heycan dolu gençlik filmi Kardeşim Benim 2 hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

KARDEŞİM BENİM 2 FİLM KONUSU NEDİR?

İki ünlü kardeş olan Hakan ve Ozan'ın arkadaşları Tato ölmüştür. İki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat arkadaşlarına son vazifelerini yerine getirmek için köye gitmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla, öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...

KARDEŞİM BENİM 2

KARDEŞİM BENİM 2 FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Mert Baykal

Tür: Romantik, Komedi

Yapım Yılı: 2017 (114 dk)

Vizyon Tarihi: 24 Kasım 2017 Cuma

Senaryo: Zafer Külünk

Yapımcı Firma: TAFF Pictures

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

KARDEŞİM BENİM 2 FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Murat Boz

Burak Özçivit

Ferdi Sancar

Leyla Feray

Pınar Deniz