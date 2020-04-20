Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Didem Soydan, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Soydan bu sefer de üzerindeki mayoyla köpeğini öperken poz verdi.

KOMBİNİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında korunmak için vaktini evinde geçiren ünlü model Didem Soydan, bordo mayosu ve mavi çoraplı kombiniyle yatağın üzerine uzanıp köpeğini öptü. Evde yaptığı ilginç kombinle dikkat çeken Soydan, bu pozunu da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Soydan paylaşımına yapılan yorumlara da kısıtlama getirdi.

BACAKLARINI AÇIP POZ VERMİŞTİ

Ünlü model, geçtiğimiz gün de iç çamaşırsız giydiği beyaz gömleğiyle bacaklarını açarak poz vermişti. Soydan'ın bu pozu da günlerce konuşulmuştu.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeniyken baba tarafı Arnavutluk'tan göç ederek İstanbul'a yerleştiler. 19 yaşında ilk defile deneyimini yaşayan Didem Soydan ardından Hakan Yıldırım, Özlem Süer gibi birçok başarılı modacının defilesine çıkma fırsatı yakaladı ve Fashion Week defilelerinde en çok tercih edilen modeller arasında yer aldı.

Üniversite zamanında çalıştığı mağazada Umut Eker'le tanışan Soydan, modacı Eker'le birçok iş yaptı. İkilinin şu an birlikte açtıkları bir mağazaları var. 2014 yılında İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da boy gösteren Soydan,Calzedonia Summer Show'a çıkan ilk Türk manken oldu.