Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

36 yaşındaki Meryem Uzerli, koronavirüs salgınından korunmak için kendisini evinde karantinaya aldı. Yıllar önce tükenmişlik sendromu yaşayan başarılı oyuncu, karantina sürecinde sendromun tekrarlanmaması için maneviyata yöneldi.

KUR'AN-I KERİM OKUMAYA BAŞLADI

Uçankuş'ta yer alan habere göre: Karantinasında hayatı sorgulayan 36 yaşındaki güzel oyuncu, bu zorlu süreçle başa çıkabilmek için Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Babası Türk, annesi Alman olan Meryem Uzerli, bu kararıyla herkese örnek oldu. Sosyal medyada gündem olan Uzerli'nin bu kararı, "Güzel oyuncu, tükenmişlik sendromuna karşı en güzel çözümü buldu" dedirtti.