Karantina ihlali yapan Celticli Boli Bolingoli'ye 3 maç ceza verildi

İskoç ekibi Celtic'in stoperi Boli Bolingoli, kulübe haber vermeden İspanya'ya gittiği ve dönüşte karantinaya girmeden maça çıktığı için 3 maç ceza verildi.

29.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:55

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Celtic'te forma giyen Boli Bolingoli, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası aldı.

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İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun kulübüne haber vermeden İspanya'ya gittiği ve seyahat dönüşünde karantinaya girmeden lig maçında oynadığı belirtildi.

PROTOKOLLERE AYKIRI DAVRANDI

Bolingoli'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan protokollere aykırı davrandığı için 3 maç men cezası verildiği kaydedildi.

Öte yandan, Aberdeen'de forma giyen 8 futbolcuya da izolasyon kurallarını ihlal ederek gece kulübüne gittikleri gerekçesiyle ertelemeli 3'er maç ceza verildiği, 28 Şubat 2021'e kadar kural ihlali yapmamaları halinde cezanın iptal edileceği aktarıldı.