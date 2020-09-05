Karanlık Sular filmi konusu nedir? Karanlık Sular oyuncuları ve Karanlık Sular özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Karanlık Sular filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Karanlık Sular filmi hakkında Karanlık Sular konusu, Karanlık Sular özeti ve Karanlık Sular oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Karanlık Sular filminin detayları…
Karanlık Sular filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Karanlık Sular filmini izleyecek olanların merak ettiği Karanlık Sular konusu nedir, Karanlık Sular oyuncuları kimler ve Karanlık Sular özeti gibi konuları inceliyoruz.
KARANLIK SULAR FİLMİNİN ÖZETİ
Sıkı bir gerilim filmi olan Karanlık Sular'da (The Shallows), Nancy Adams (Blake Lively) gözlerden uzak bir kıyıda sörf yaparken kendisini bir büyük beyaz köpekbalığının avlanma sahasında bulur. Kıyıdan sadece 180 metre açıkta olmasına karşın, hayatta kalmanın Nancy Adams'ın yaratıcılığını, pratik zekâsını ve dayanıklılığını oldukça becerikli kullanmasını gerektiren tam bir irade sınavı olduğu anlaşılacaktır.
KARANLIK SULAR OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Jaume Collet-Serra
Oyuncular: Blake Lively, Óscar Jaenada, Sedona Legge
Tür: Drama, Gerilim
Yapım Yılı: 2016 (86 dk)
Vizyon Tarihi: 5 Ağustos 2016 Cuma
Senaryo: Anthony Jaswinski
Yapımcı Firma: Columbia Pictures
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: The Shallows