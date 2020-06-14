Şüphelinin, muhabirin Neden vurdun? sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi

Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Külhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde aralarında husumet bulunan V.T. ile H.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.T, H.Ş'yi silahla yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Şüpheli V.T, olay yerinden kaçarken haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.Ş, sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"YARIŞMACI ARKADAŞLARA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Olayın ardından kaçan şüpheli, cinayet büro ekipleri tarafından Larende Mahallesi 578. Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen V.T, bir gazetecinin "Neden vurdun?" sorusuna "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hoşuma gitti, gittim vurdum." şeklinde cevap verdi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzerek Karaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.