Karadeniz'de gezilecek yerler nerelerdir? Karadeniz'de nereler en çok gezilir? Karadeniz'in görülmesi gereken yerleri nerelerdir?

Karadeniz ülkemizin en harika doğal güzelliklerinin olduğu sayısız yayla ve kış turizm alanının olduğu muhteşem bir alan. Siz de Karadeniz'in bu doğasını daha ayrıntılı görmek ve gezilecek yerer hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız, haberimize bir göz atın.

ZONGULDAK

Başlı başına bir doğa harikası olan Zonguldak yeşili kucaklayışla ve samimi cin fikirli insanları ile, gezmeniz görmeniz gereken yelerin başında geliyor. Zonguldak diğer Karadeniz ülkeleriyle aramızda deniz ticareti adına açılan bir kapı görevi görüyor ve hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin en zengin taş kömürü madenlerine sahip. Bunun yanı sıra, Zonguldak tarih ve doğanın birleştiği bir Karadeniz şehri.

Karadeniz - Zonguldak

YÖRÜK KÖYÜ

Yörük köyü yine Zonguldak ilçesine bağlı bir yerleşim yeridir. Safranbolu evlerine benzerliğiyle bilinen kendine has hikâyesiyle herkesi kendine hayran bırakan Yörük Köyü Osmanlı zamanından kalma bir bölgedir. Batı Karadeniz'e gelen Türkmen boyları tarafından kurulmuş bu köyün tarihi neredeyse 650 yıl öncesine dayanmaktadır.

AĞAÇ TÜNELİ

Sonbaharda kahve tonlarında bir tünele dönüşen bu muhteşem yol görenleri gerçek anlamda mest ediyor. Kış aylarında yapraklar döküldüğü için tünel görüntüsü kayboluyor ancak yine de bu görüntüsü de harika bir görsel şölen, bu yol bu şekilde kilometrelerce devam ediyor. Bu sebeple adına da tünel adı verilmiştir yerel halk tarafından.

LİMNİ GÖLÜ

Gümüşhane'nin önemli turizm alanlarından biri olan Limni Gölü'nde Çevre ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü tarafından psikolojik sorunlarla baş etmeye çalışan bireyler için doktor kontrolünde dünya standartlarında bir Rehabilitasyon Projesi hazırlanmıştır.

KARAGÖL

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı olan bu harika göle neden kara göl dendiği ise başka bir hikaye taban renginden dolayı kara adını alan göl asla kötü bir koku yaymıyor. Tam tersine müthiş bir görüntü sunar. Göl çevresi ağaçlarla kaplı ve oldukça nadir rastlanabilecek görüntülere gebe.

ZİL KALESİ

İsminin daha çok duyulmayı hak ettiği aşikârdır. Zil kalesi Karadeniz'indendi yerel halkı tarafından sevilse ve bilinse de Türkiye pek de tanımıyor. Kesinlikle gidilip görülmesi gereken harika ve ihtişamlı bir kaledir.

POKUT YAYLASI

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu. Bölgenin eşsiz doğaya sahip olduğunu belirtti ve ekledi. Hocaoğlu, "Yazın yaylalarımızı, vadilerimizi ziyaret eden insanların çoğu, gördükleri manzaralardan etkileniyor ve bu eşsiz doğayı bir de kışın görmek için burayı ziyaret ediyorlar. Bu, Rize'nin bir zenginliğidir. Her mevsim farklı renklere sahip bir senfoni gibi. Kışın beyazın tonlarını yazın da yeşilin binlerce tonlarını ziyaretçiler görebilmekte. Yazın en sıcak dönemlerde Rize yaylaları, 'doğal klima' vazifesi görüyor. Genel atmosfer, mikro klimayı andırıyor. Şehir merkezinden yarım saat yukarılara çıktığınızda su ve yeşil doğayla yolculuk ediyorsunuz. Rize eşsiz bir turizm destinasyonuna sahip" diye konuştu.Kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir yayla.

SAFRANBOLU KRİSTAL TERAS

Yüksekliği 80 metre olan ve 75 ton ağırlık kaldırabilecek güçteki bu teras, kristal yapısıyla çok daha fazla ilgiyi hak ediyor. Türkiye'de zemini tamamen camdan oluşan ilk ve tek platformudur.

AMASRA BOZTEPE

Sadece Amasra'nın değil şüphesiz tüm Karadeniz'in en güzel manzaralı yerleri sıralamasında oldukça yukarda. Doğayı seviyor ve doğa gezileri ilginizi çekiyorsa burası tam size göre. Uygun fiyatlı hostelleri ve yine uygun hediyelik alanları ile size unutulmaz bir doğa tatili vadediyor.