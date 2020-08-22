Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mahmud Abbas görüşmede büyük doğal gaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

ERDOĞAN: YANINIZDAYIZ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.

ABBAS: SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZDIR

Mahmud Abbas ise görüşmede büyük doğal gaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.

REZERVİN EKONOMİK DEĞERİ 65 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin milli imkanlarla Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi, ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervi oldu. 320 milyar metreküplük rezerv, Türkiye'nin 7 yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasitede. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rezervin ekonomik değerinin 65 milyar dolar olduğunu söyledi.