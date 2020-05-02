Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler

Alanya ilçesindeki Damlataş Mezarlığı'nda çok sayıda kaplumbağa öldürülmüş olarak bulundu.

KABUKLARI KIRILMIŞ HALDE BULUNDU

Sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkan hayvanseverlerin bulduğu kaplumbağaların, başlarına vurularak ve kabukları kırılarak öldürüldüğü belirlendi.

HAYVANSEVERLER ŞİKAYETÇİ OLACAK

Bir hayvanseverin sosyal medyada paylaştığı görüntüyle duyurduğu vahşet, büyük tepki topladı. Hayvanseverler kaplumbağları öldüren kişi veya kişilerin bir an önce bulunmasını istedi. Ayrıca hayvanseverlerin polise şikayetçi olacağı öğrenildi.