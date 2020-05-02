Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Antalya'nın Alanya ilçesinde çok sayıda kaplumbağa başlarına vurulup kabukları kırılarak öldürülmüş halde bulundu.
02.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:47
Alanya ilçesindeki Damlataş Mezarlığı'nda çok sayıda kaplumbağa öldürülmüş olarak bulundu.
KABUKLARI KIRILMIŞ HALDE BULUNDU
Sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkan hayvanseverlerin bulduğu kaplumbağaların, başlarına vurularak ve kabukları kırılarak öldürüldüğü belirlendi.
HAYVANSEVERLER ŞİKAYETÇİ OLACAK
Bir hayvanseverin sosyal medyada paylaştığı görüntüyle duyurduğu vahşet, büyük tepki topladı. Hayvanseverler kaplumbağları öldüren kişi veya kişilerin bir an önce bulunmasını istedi. Ayrıca hayvanseverlerin polise şikayetçi olacağı öğrenildi.