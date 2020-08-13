Kapkaççıyı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu

Adana'da döviz bürosundan 73 bin 800 lira alan vatandaşın 30 bin lirasını alıp kaçan bir zanlı vatandaşların kovalaması sonrası yakalanırken, bu anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi, Sefa Özler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulcelil A. bozdurduğu dövizin karşılığı olan 73 bin 800 lirayı siyah poşete koydu. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, parayı bankaya yatırmak için ATM'ye giden Abdülcelil A.'yı takip etti. Bu sırada şüpheli, içi para dolu poşeti almak için hamle yaptı ancak Abdülcelil A., poşeti bırakmadı. Poşet yırtılınca kaldırıma dökülen paralardan yaklaşık 30 bin liralık bir deste parayı alan şüpheli kaçmaya başladı. Abdülcelil A., şüphelinin arkasından koştu ancak yetişemedi. Bu sırada çevredekiler de şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Şüpheli, kaçarken dolmuş altıda kalma tehlikesi atlattı. Kapkaççıya yetişemeyen vatandaşlar ona ellerindeki malzemeleri fırlattı. Zanlı Abidin Paşa Caddesi'nde uygulama görevinde olan bir trafik polisi tarafından yakalanarak, etkisiz hale getirildi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, emniyete götürdü. Şüphelinin, daha önce de 'hırsızlık', 'yankesicilik' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Yusuf Ü. olduğunu belirledi. Hırsızlık suçundan kaldığı cezaevinden 5 ay önce çıktığı öğrenilen zanlının ifadesinde, poşetin içerisindeki paraları görünce kapkaç yapmaya karar verdiğini söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ü. çıkarıldığı mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı. Öte yandan zanlının çaldığı paralar, Abdülcelil A.'ya teslim edildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)