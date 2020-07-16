Kapitülasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla kapitülasyon mu, kapütülasyon mu? Kapitülasyon ne demek?

Kapitülasyon kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, kapitülasyon TDK'ya göre nasıl yazılır? Kapitülasyon nasıl yazılır? Kapitülasyon mu, kapitülasyon mu? TDK'ya göre kapitülasyon kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE KAPİTÜLASYON NASIL YAZILIR?

Kapütülasyon: Yanlış

Kapitülasyon: Doğru

TDK'YA GÖRE KAPİTÜLASYON NE DEMEK?

kapitülasyon

isim, hukuk, (l ince okunur), Fransızca capitulation

Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları:

Yurdumuz, geçen yüzyıllarda kapitülasyonlardan çok zarar görmüştür.