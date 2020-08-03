Kanser hastası yaşlı adam, evinde tüfekle kendisini vurarak intihar etti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kanser tedavisi gören 80 yaşındaki adam, evinde kendisini tüfekle başından vurarak yaşamına son verdi.
03.08.2020 21:16 | Son Güncelleme: 03.08.2020 22:02
İzmit'te, kanser hastası Mehmet T. (80), evinde kendisini tüfekle başından vurarak yaşamına son verdi.
Olay, Alikahya Fatih Mahallesi Gözde Sokak'taki apartmanın zemin katında meydana geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören, son zamanlarda hastalığının ilerlemesiyle birlikte sancılarının artığı öğrenilen Mehmet T., eşi mutfakta olduğu sırada, kendisini tüfekle başından vurdu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Mehmet T.'nin cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.