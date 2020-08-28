Kanlı Nigar filmi konusu nedir? Kanlı Nigar oyuncuları ve Kanlı Nigar özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kanlı Nigar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kanlı Nigar filmini izleyecek olanların merak ettiği Kanlı Nigar konusu nedir, Kanlı Nigar oyuncuları kimler ve Kanlı Nigar özeti gibi konuları inceliyoruz.

KANLI NİGAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Osmanlı döneminde İstanbul'da randevuevi işleten Cihanyandı Kanlı Nigâr'ın, kendini ve bu yola düşürenlerden aldığı intikamın öyküsü.

KANLI NİGAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Memduh Ün

Oyuncular: Kemal Sunal, Sümer Tilmaç, Fatma Girik, Bahar Öztan, Pembe Mutlu

Tür: Drama, Komedi

Yapım Yılı: 1984

Vizyon Tarihi: 1 Aralık 1981 Salı

Senaryo: Orhan Aksoy