Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki Gay kelimesini sansürledi
Başrolünde Ezgi Mola'nın oynadığı Kocan Kadar Konuş filmindeki bir sahnede geçen 'gay' ifadesi Kanal D tarafından sansürlendi.
18.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:52
Kanal D ekranlarında yayınlanan Kocan Kadar Konuş filmindeki "Ben gay'im" ve "O aileye içgeysi giderim" ifadeleri sansürlendi.
İKİ VİDEOYU KARŞILAŞTIRDILAR
Sosyal medyada yer alan videoda filmin orjinal kaydı ve Kanal D'de yayınlanan kaydına yer verildi. Ses kaydında gay kelimesinin geçtiği yerlerin sansürlendiği ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Kanal tarafından uygulanan bu sansür filmi izleyen sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti! Kanal D'nin sansürüne izleyiciler "Ne gerek vardı bu kadar mı homofobiksiniz" diyerek tepki gösterdi.