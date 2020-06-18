Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki Gay kelimesini sansürledi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kocan Kadar Konuş filmindeki "Ben gay'im" ve "O aileye içgeysi giderim" ifadeleri sansürlendi.

İKİ VİDEOYU KARŞILAŞTIRDILAR

Sosyal medyada yer alan videoda filmin orjinal kaydı ve Kanal D'de yayınlanan kaydına yer verildi. Ses kaydında gay kelimesinin geçtiği yerlerin sansürlendiği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Kanal tarafından uygulanan bu sansür filmi izleyen sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti! Kanal D'nin sansürüne izleyiciler "Ne gerek vardı bu kadar mı homofobiksiniz" diyerek tepki gösterdi.