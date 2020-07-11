Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu

Özel işletmeler ve kamu kuruluşları tarafından maaş dışında, çalışanlarına verilen çeşitli ekstra ödemeler bulunuyor. Bu ödemelerin bazıları doğrudan ikramiye ismiyle anılırken özellikle devlet ve belediye çalışanlarına verilen ödemeler ise tediye adıyla anılıyor. Bu yıl kamuda çalışan işçilere verilen ikramiye yani tediye ödemelerinin ilk taksiti 27 Temmuz'da ikinci taksiti ise 14 Aralık'ta ödenecek.

YILDA 4 KEZ ÖDENİYOR

Tediye, kamu ve belediye personeline ödenen ikramiye anlamına gelmekle beraber yıl içinde toplamda 4 kez ödeniyor. Tek seferde çalışanın toplam 13 günlük maaşı kadar ödenen tediye, taşerondan kadroya geçen çalışanları da kapsıyor. Sabit bir ödeme tutarı olmayan tediye ödemesi, her yıl çalışanın maaşına yapılan zamlarla beraber değişiklik gösteriyor.

KİM, NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye yani ikramiye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 913 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 3.000 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 929 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek.