Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları

Son dönemde artan koronavirüs vakalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile kamu kurumları için ek tedbirler getirildi. Personelin sağlığını riske atmamak için Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı.

KAMUDA YENİ ÇALIŞMA MODELİ NASIL OLACAK?

Yayımlanan genelge sonrası kamu çalışanları ve aileleri yeni dönemde çalışma modelinin nasıl olacağını merak eder oldu. İşte kamu çalışanlarına getirilen yeni çalışma modelinin madde madde detayları :

- Genelgeye göre, uygulamaya dair usul ve esasları kamu kurumunun üst yöneticisi belirleyecek.

- Dönüşümlü olarak çalışan personel, fiilen göreve gelmediğinde idari izinli sayılacak.

- Esnek çalışan ve idari izinli sayılan personeller bu sürede görevlerini yerine getirmiş sayılacak.

- Uzaktan çalışan ile görev yerinde çalışan arasında hizmet sorumluluğu eşit olacak.

- Uzaktan çalışan, dönüşümlü çalışan ve idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak.

- İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev yerlerinden ayrılamayacak.

- Hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacak.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKALARINDA SON DURUM

Türkiye'de son dönemde koronavirüs vakalarındaki artış dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam açıkladığı verilere göre, 1502 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 24 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 163'e, toplam vaka sayısı ise 261 bin 194'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 811 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 238 bin 795'e yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, ağır hasta sayısı 811, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.