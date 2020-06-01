Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?

Normalleşme sürecinin başlamasıyla kamu bankaları, sosyal hayatın canlanması için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kredi paketini açıkladı. Bu kapsamda düşük faizle konut, taşıt, turizm ve ihtiyaç kredisi verilecek. Kampanyaya göre, sıfır araçlarda %0,49 - %0,69 faiz oranları ile ikinci el araçlarda ise %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

ÜST LİMİT 150 BİN TL

Taşıt kredileri 6 ay geri ödemesiz, 60 ay vadeli ve 150 bin lira limitli olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

İşte taşıt kredisi geri ödeme tablosu:

SIFIR ARAÇLAR (Faiz yüzde 0,49)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 4.327 lira

Toplam geri ödeme 51.924 lira

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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 6.058 lira

Toplam geri ödeme 72.696 lira

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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 8.655 lira

Toplam geri ödeme 103.860 lira

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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 12982 lira

Toplam geri ödeme 155.784 lira

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SIFIR ARAÇLAR (FAİZ YÜZDE 0,69)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 4.394 lira

Toplam geri ödeme 52.728 lira

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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 6.152 lira

Toplam geri ödeme 73.824 lira

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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 8.788 lira

Toplam geri ödeme 105.456 lira

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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 13.182 lira

Toplam geri ödeme 158.184

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SIFIR ARAÇLAR (Faiz yüzde 0,49)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 2.239 lira

Toplam geri ödeme 53.736 lira

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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 3.135 lira

Toplam geri ödeme 75.240 lira

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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 4.479 lira

Toplam geri ödeme 107.496 lira

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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 6.719 lira

Toplam geri ödeme 161.256 lira

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SIFIR ARAÇLAR (FAİZ YÜZDE 0,69)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 2.305 lira

Toplam geri ödeme 55.320 lira

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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 3.228 lira

Toplam geri ödeme 77.472 lira

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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 4.611 lira

Toplam geri ödeme 110.664 lira

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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 6.917 lira

Toplam geri ödeme 166 bin lira

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SIFIR ARAÇLAR (Faiz yüzde 0,49)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1.198 lira

Toplam geri ödeme 57.504 lira

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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1.678 lira

Toplam geri ödeme 80.544 lira

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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 2.397 lira

Toplam geri ödeme 115 bin lira

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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 3.595 lira

Toplam geri ödeme 172.560 lira

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SIFIR ARAÇLAR (FAİZ YÜZDE 0,69)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1.266 lira

Toplam geri ödeme 60.768 lira

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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 1.485 lira

Toplam geri ödeme 89.100 lira

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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 2.121 lira

Toplam geri ödeme 127.260 lira

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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 3.185 lira

Toplam geri ödeme 190.920 lira

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İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI (%0,82 FAİZ)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 2.349 lira

Toplam geri ödeme 56.376 lira

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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 3.288 lira

Toplam geri ödeme 78.912 lira

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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 4.698 lira

Toplam geri ödeme 112.752 lira

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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 7.047 lira

Toplam geri ödeme 169.12 lira

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İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI(%0,82 FAİZ)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1.311 lira

Toplam geri ödeme 62.928 lira

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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1.836 lira

Toplam geri ödeme 88.128 lira

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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 2.623 lira

Toplam geri ödeme 125.904 lira

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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 3.935 lira

Toplam geri ödeme 188.880 lira

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İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI(%0,82 FAİZ)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 1.107 lira

Toplam geri ödeme 66.420 lira

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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 1.550 lira

Toplam geri ödeme 93 bin lira

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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 2.214 lira

Toplam geri ödeme 132.840 lira

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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 3.322 lira

Toplam geri ödeme 199.320 lira