Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ithalatı azaltıp ihracatı arttıracak yatırımları desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Merkez Bankası'nın (MB) açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak" dedi. Albayrak, Merkez Bankası'nca başlatılan yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Albayrak, "İlk aşamada Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi, istihdamı arttıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli Türk Lirası cinsi olarak sunulacak" diye konuştu.

YÜZDE 7,75 FAİZLİ

Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkânı çerçevesinde 10 yıla kadar vadeli Yatırıma destek TL kredisini Merkez Bankası'nın (MB) belirlediği güncel politika faiz oranına endeksli dünden geçerli olmak üzere yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu. Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan dün yapılan yazılı açıklamaya göre banka, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon lira ile sınırlanan krediden, bu şekilde olabildiğince çok firmanın yararlanması hedefleniyor. Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde 10 yıla kadar vadeli "Yatırıma Destek" TL kredisi ile Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, istihdamı arttıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları destekleyecek. Yatırım Teşvik Belgesine sahip, kredinin amacına uygun ve öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olan kredi, döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı yatırımcıyı 10 yıla kadar vade ile TL güvencesinde ve sabit faizle koruyor.

ÖZTOP: GÜÇLÜ BİR MOTİVASYONLA ADIM ATTIK

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, dünyanın ve Türkiye'nin salgın sürecinden geçtiğini belirterek, bu tür olağanüstü durumlarda kalkınma bankacılığının önemini hatırlattı. Ekonomiyi güçlendirmek üzere stratejileri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini aktaran Öztop, yeniden yapılandıkları 2019 yılında ekonomiye yeni kaynaklar kazandırdıklarını bildirdi.

KATKIDA BULUNACAĞIZ

Sürdürülebilirliği doğa, ekonomi ve toplumlar için vazgeçilmez bir değer olarak ele aldıklarını, bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na bağlılıklarını koruduklarını belirten Öztop, şu bilgileri verdi: "Yatırım bankacılığında yeni ürünlerimiz ve Türkiye Kalkınma Fonu ile reel sektörü daha güçlü destekleyeceğimiz finansal araçlar oluşturduk. 2020'ye istihdam, ithal ikamesi ve yerlileştirme yatırımları için sağladığımız kaynakları, tüm süreçlerini ve sonuçlarını bizzat takip edeceğimiz nitelikli yatırımlara yöneltmek üzere güçlü bir motivasyonla adım attık. Sağlam ve öngörülmeyen risklere dayanıklı ülke ekonomilerinin oluşumuna katkıda bulunan kalkınma bankacılığının değeri, içinde bulunduğumuz şu zor günlerde daha da belirgin hale geliyor. 10 yıla kadar vadeli 'Yatırıma Destek' TL kredisiyle sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına da katkıda bulunacağız."