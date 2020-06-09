HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın firmalara 400 milyon liraya kadar verileceğini duyurduğu Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'nde faiz oranı belli oldu. Kalkınma ve Yatırım Bankası, avans kredisini 10 yıla kadar vadeli yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.

09.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:04

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ithalatı azaltıp ihracatı arttıracak yatırımları desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Merkez Bankası'nın (MB) açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak" dedi. Albayrak, Merkez Bankası'nca başlatılan yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Albayrak, "İlk aşamada Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi, istihdamı arttıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli Türk Lirası cinsi olarak sunulacak" diye konuştu.

YÜZDE 7,75 FAİZLİ

Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkânı çerçevesinde 10 yıla kadar vadeli Yatırıma destek TL kredisini Merkez Bankası'nın (MB) belirlediği güncel politika faiz oranına endeksli dünden geçerli olmak üzere yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu. Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan dün yapılan yazılı açıklamaya göre banka, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon lira ile sınırlanan krediden, bu şekilde olabildiğince çok firmanın yararlanması hedefleniyor. Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde 10 yıla kadar vadeli "Yatırıma Destek" TL kredisi ile Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, istihdamı arttıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları destekleyecek. Yatırım Teşvik Belgesine sahip, kredinin amacına uygun ve öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olan kredi, döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı yatırımcıyı 10 yıla kadar vade ile TL güvencesinde ve sabit faizle koruyor.

ÖZTOP: GÜÇLÜ BİR MOTİVASYONLA ADIM ATTIK

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, dünyanın ve Türkiye'nin salgın sürecinden geçtiğini belirterek, bu tür olağanüstü durumlarda kalkınma bankacılığının önemini hatırlattı. Ekonomiyi güçlendirmek üzere stratejileri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini aktaran Öztop, yeniden yapılandıkları 2019 yılında ekonomiye yeni kaynaklar kazandırdıklarını bildirdi.

KATKIDA BULUNACAĞIZ

Sürdürülebilirliği doğa, ekonomi ve toplumlar için vazgeçilmez bir değer olarak ele aldıklarını, bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na bağlılıklarını koruduklarını belirten Öztop, şu bilgileri verdi: "Yatırım bankacılığında yeni ürünlerimiz ve Türkiye Kalkınma Fonu ile reel sektörü daha güçlü destekleyeceğimiz finansal araçlar oluşturduk. 2020'ye istihdam, ithal ikamesi ve yerlileştirme yatırımları için sağladığımız kaynakları, tüm süreçlerini ve sonuçlarını bizzat takip edeceğimiz nitelikli yatırımlara yöneltmek üzere güçlü bir motivasyonla adım attık. Sağlam ve öngörülmeyen risklere dayanıklı ülke ekonomilerinin oluşumuna katkıda bulunan kalkınma bankacılığının değeri, içinde bulunduğumuz şu zor günlerde daha da belirgin hale geliyor. 10 yıla kadar vadeli 'Yatırıma Destek' TL kredisiyle sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına da katkıda bulunacağız."

Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu

Ekonomi Manşet

Haberler

Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak Ekonomi
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Ekonomi
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek Ekonomi
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı Ekonomi
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Gülben Ergen Rafet El Roman
Spor Okan Buruk Lionel Messi Sergen Yalçın Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 10:04:35. #1.15#
title