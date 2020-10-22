Kalk Gidelim 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 125. bölüm canlı izle! Kalk Gidelim oyuncuları kimler? Konusu ne?

Kalk Gidelim dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Bundan sonra her perşembe günü ekranlara gelecek olan Kalk Gidelim dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Tüm detaylar sizlerle. Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 126. bölüm fragmanı çıktı mı?

KALK GİDELİM 126. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanacak olan 125. bölümün ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

KALK GİDELİM 125. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gece yarısı Mustafa Ali' den yediği çalı süpürgeleriyle nevri dönen Seyfettin, Mustafa Ali'ye evi dar eder. Her yerde Mumu' yu arayan Seyfo, en sonunda bıkar ve odaya gittiğinde nasıl bir felaketle karşılaştığını o anda anlar. Zira boru patladığı için evin sularını kesmek zorunda kalmıştır ama Sevda Kovittir.

Seyfo gibi sabahı zor eden biri daha vardır o da Kelle İsmail. Yasemin'in babasından Samim'le ilgili istediği şey adamın uykularını kaçırmıştır.

Perihan'a kargo ile gelen paket Dudu'nun merakını uyandırır. Perihan kargo ile gelen küçük paketin içinde ne olduğunu çocuklarından saklar. Uzun zamandır Nurcan'ın formunu kıskanan Perihan internetten zayıflama hapı almıştır. Bu konuyu Sevda' ya açınca Sevda da aynı hapı kullanmak ister. Günde 3 tane alınacak hapı Sevda aynı anda içince kısa bir süre sonra unutkanlık başlar. Durum böyle olunca da Perihan'a uzun zamandır musallat olan unutkanlığın da sebebi anlaşılır.

Kelle İsmail, Seyfettin'e telefon açıp Yasemin' in isteğini yerine getirir ve hayırlı bir iş için geleceklerini söyler. Seyfettin' in eli ayağına karışır. Samim' i bulup Kelle İsmail'in birazdan Samim'i istemeye geleceğini söyleyince ortalık karışır. Kelle İsmail çok büyük hediyelerle görücü gibi eve giriş yapmıştır.

O gün, gün boyu odasından çıkmadan dua eden Hatice anne ise kalabalığın arasına indiğinde çok güzel bir konuşma yapar. Cumhuriyet haftasına girilmiştir ve Cumhuriyet' in nasıl ve kimlere karşı savaşılarak kazanıldığını anlatır. Bunun üzerine de Seyfettin aynı şeylerin günümüzde de yaşandığını, tarih değişse de olayların değişmediğini anlatır. Kardeşimiz Azerbaycan'ın da bu gün topraklarını işgalden kurtarmak için yaptığı haklı mücadeleden bahsedip canlarımıza selam gönderir...

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

KALK GİDELİM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sevda' nın Kovit olmasından dolayı Mustafa Ali'yi sorumlu tutan Seyfettin, şirket içinde Mumu' ya koridorları dar eder. Kovalamacanın Sevda'nın kovit olmasından dolayı yaşandığını anlayan İsmail bir anda panik olur ve "acil kodu" ile şirketi boşaltıp herkese 14 gün idari izin verir.

Köye dönerken herkesi arayıp ortalığı ayağa kaldıran Seyfettin, Halim' i derhal annesinin yanına gönderir. Sağlık ocağında kalan Nurcan, Sevda'nın hastalığı ile ilgili bambaşka bir gerçeği öğrenir ve kahkahalarını tutamaz. Henüz bu gerçeği sadece Nurcan bilmektedir. Dalgiller tarafında bunlar yaşanırken Ercan ise işçileri affetmesi konusunda Meryem' i ikna eder.

Duru, Badegül ve Dudu'da evlilik yıldönümü telaşı vardır. Badegül'ün Halim' den isteği bellidir. Duru, Veli Ankara' da olduğu için bu yılı pas geçeceğini düşünür. Dudu ise Şakir'in destansı bir evlilik yıldönümü hazırlığında olduğunu bilir. Şakir ve Dudu birbirlerine gizli "süprayzlar" hazırlarken işin dozunu kaçırırlar.

Seyfettin, bir yandan Mumu'nun peşinde olduğu küpü Mumu' dan habersiz ele geçirirve evde küpü saklayacak yer arama telaşına düşer. Bir yandan da Sevda'nın sağlık ocağından dönmesini bekler. Karısının rahat istirahat etmesi için uygun ortam hazırlar. Sevda eve geldiği anda Hatice ana öyle bir cümle kurar ki Seyfettin için zor saatler başlar. Çünkü bu laf yüzünden Sevda Seyfettin' i yanlış anlamıştır. Üstelik Nurcan, Sevda' nın kovit değil de bambaşka bir hastalığı olduğu ve doktoru yanlış anladığı haberiyle gelince Seyfettin için geceler zindan olur.

KALK GİDELİM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ufuk Özkan : Seyfettin Dal

Erkan Sever : Mustafa Ali Dal

Ayça Varlıer : Nurcan Dal

Mehtap Bayri : Sevda Dal

Beyazıt Gülercan : Hacı Hüseyin Dal

Nalan Okçuoğlu : Hatice Dal

Kerim Yağcı : Kahya Bodur Sadık