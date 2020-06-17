Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler Stanislav Kritsyuk'a çevrildi

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kaleci arayışlarına devam eden Kara Kartal, PSV'li Jeroen Zoet'in ardından Krasnodar forması giyen Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'la da temaslara başladı.

17.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:40

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı kaleciyi Rusya'da buldu. Sözcü Skor kaynaklı habere göre transfer döneminde kaleci transferini öncelik vermeyi planlayan siyah beyazlı ekip, Krasnador forması giyen Stanislav Kritsyuk'u gündemine aldı.

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ÖNEMLİ BİR MESAFE KAYDEDİLDİ

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Rus kaleciyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda önemli bir mesafe katetti. Kritsyuk ile ilgili son kararın teknik direktör Sergen Yalçın tarafından verileceği öğrenildi.

Kariyerinde sırasıyla Togliatti, Akademiya, Braga, Rio Ave ve Krasnodar formalarını terletmiş olan 30 yaşındaki Kritsyuk, bu sezon 7 maçta takımının kalesini korudu.

JEROEN ZOET DE LİSTEDE

Öte yandan Beşiktaş'ın transfer listesinde PSV forması giyen Jeroen Zoet de bulunuyor. Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın Hollanda kulübüyle yaptığı görüşmelerde önceliğin kiralama seçeneği olduğu öğrenildi. PSV, kalecisini geçen sezon Utrecht'e kiralamıştı. Alınan bilgiye göre Hollanda kulübü yeni sezonda Zoet'i birinci kaleci olarak düşünmüyor.