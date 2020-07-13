Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Kocaeli Çayırova'da cadde üzerinde çırılçıplak yürüyen vatandaş polis ekiplerini alarma geçirdi. Şahsı alıp karakola götüren ekipler, akli dengesinin yerinde olmadığını anlayınca kıyafet verip evine gönderdi.
13.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:31
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kimliği belirsiz kişi, caddedeki kaldırımda çırılçıplak yürüdü. Polisin yakaladığı kişi, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılınca evine bırakıldı.
Olay, gece saatlerinde, Çayırova ilçesinin en işlek caddelerinden biri olan Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda çırılçıplak yürüyen kişiyi görenler, polise haber verdi.
KIYAFET GİYDİRİLİP EVE GÖNDERİLDİ
İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen kişiyi ekip aracına alarak, polis merkezine götürdü. Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan kişi, kıyafet giydirildikten sonra evine bırakıldı.