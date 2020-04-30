Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

GenÃ§ futbolcu Kaio Felipe Santos Silva uÃ§urtma uÃ§ururken elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±larak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Brezilyaâ€™nÄ±n Sao Paulo ÅŸehrinde yaÅŸanan kazada, genÃ§ oyuncunun uÃ§urtmasÄ± yÃ¼ksek gerilim hatlarÄ±na takÄ±ldÄ± ve kablodan gelen akÄ±m Santosâ€™un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu.

Alt Lig takÄ±mÄ± Independente takÄ±mÄ±nda forma giyen futbolcu iÃ§in kulÃ¼bÃ¼ sosyal medyada bir mesaj yayÄ±nlayarak korkunÃ§ kaza ile ilgili Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini belirtti.

22 MAÃ‡TA 6 GOL ATMIÅTI

Kariyerine Inter de Limeira takÄ±mÄ±nda baÅŸlayan futbolcu, hÃ¼cum gÃ¼cÃ¼ yÃ¼ksek bir sol bek oyuncusuydu. Felipe 22 maÃ§ta 6 gole imza atmÄ±ÅŸtÄ±.

Yerel gazeteci Edmar Ferreira, Felipe Santosâ€™u sosyal medyada ÅŸu sÃ¶zlerle andÄ±:

â€œÃ‡ok genÃ§, Ã§ok hayat dolu, Ã§ok nazik, Ã§ok mÃ¼tevazÄ± ve Ã§ok arkadaÅŸ canlÄ±sÄ±ydÄ±. Onunla Ã§ok iyi bir arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z vardÄ±. Ona frikiklerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ Pradaoâ€™nun Fabia Santosâ€™u adÄ±nÄ± takmÄ±ÅŸtÄ±m.â€

"Ã‡OK GÃœZEL BÄ°R KALBÄ° VARDI"

Taraftarlar da kulÃ¼bÃ¼n Facebook sayfasÄ±nda baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajlarÄ± yayÄ±nladÄ±.

BunlarÄ±n arasÄ±nda oyuncunun bir arkadaÅŸÄ± da vardÄ±: â€œÃ‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Onunla Ã¼niversitede ev arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Ã‡ok Ã¶zel bir insandÄ±, gÃ¼zel bir kalbi vardÄ±. Ã‡ok Ã¶zleyeceÄŸiz.â€

Bir baÅŸka mesaj ise ÅŸÃ¶yleydi:

â€œArkadaÅŸÄ±m Robertoâ€™nun oÄŸluydu. Onun bazÄ± maÃ§larÄ±nÄ± da yorumlamÄ±ÅŸtÄ±m. Herkes tarafÄ±ndan sevilen, Ã¼mit vadeden bir genÃ§ti. GeleceÄŸi Ã§ok parlaktÄ±.â€

(SÃ¶zcÃ¼)